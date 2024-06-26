Про це Усик заявив у відеозверненні в Insagram.

“Ентоні Джошуа та Даніель Дюбуа. Пояс IBF мій подарунок вам на 21 вересня 2024 року. Світ любить сильних”, сказав Усик.

Далі всі чекатимуть грудневого реваншу Усика з британцем Тайсоном Фʼюрі, де розіграють інші пояси. А от після, імовірно, переможець реваншу битиметься за пояс IBF із переможцем бою Дюбуа — Джошуа.

Після того, як український важковаговик залишить титул IBF (Міжнародної боксерської федерації) вакантним, він перестане бути абсолютним чемпіоном світу. В Усика залишиться три титули WBC (Всесвітньої боксерської ради), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та WBO (Всесвітньої боксерської організації).

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