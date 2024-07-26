Чемпіон світу з боксу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO у надважкій вазі Олександр Усик зустрівся із послом України у Великій Британії та колишнім головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним. Зустріч відбулася у Лондоні в межах благодійного заходу Автомобілі для України.

Про це повідомив Валерій Залужний.

Від українського посольства у Великій Британії в четвер в Україну вирушив конвой автомобілів, на які “задонатили” або передали їх через схему утилізації транспортних засобів ULEZ жителі Великої Британії.

“Сьогодні разом із заступником мера Лондона Себом Дансом, депутатами британського парламенту, керівником проєкту від British-Ukrainian Aid Іринеєм Макарухою, СОО Transport UK London Bus Аланом Пілбімом, керівником БО Swindon Humanitarian Aid Partnership Майком Боуденом, волонтером Коналом Каннінгемом, непереможним українським боксером Олександром Усиком, а також легендою українського футболу Олексієм Михайличенком відправили конвой із 50 машин, які задонотували або передали через схему утилізації транспортних засобів ULEZ небайдужі жителі Великої Британії”, — написав Залужний.

На своїй сторінці в Instagram Усик подякував британцям за підтримку України та українського народу, який третій рік стримує ворога у повномасштабній війні.

“Сьогодні в одній дуже поважній компанії я став свідком надзвичайної церемонії від’їзду колони автомобілів, подарованих громадянами Великої Британії як гуманітарна допомога Україні… Як і в боксі, перемога неможлива без підтримки команди. Боєць може бути один на рингу, але багато людей сприяють його успіху. Я дуже радий, що Британія на нашому боці”, — написав спортсмен.

Завдяки зусиллям волонтерів із благодійної організації British Ukrainian Aid близько 200 із 300 автомобілів відправили в Україну для забезпечення гуманітарної та медичної допомоги.