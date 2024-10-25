Олександр Усик, володар титулів чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBC, WBA, WBO і IBO, звернувся до Дональда Трампа з проханням про допомогу у звільненні українських військовополонених.

Про це український боксер повідомив на своїй сторінці у мережі Х.

Боксер звернувся до стендапера Джо Рогана, чий подкаст стане платформою для виступу Трампа за кілька днів до виборів.

“Дорогий Джо Роган, не міг би ти звернутися до Дональда Трампа, коли він з’явиться у твоєму подкасті: якщо пан президент настільки впевнений у своєму впливі на Путіна, чи міг би він негайно допомогти звільнити захисників Азовсталі й усіх українців з російського полону? Час має важливе значення. З повагою – Олександр”, – написав Олександр.

Нагадаємо, що нещодавно Усик провів першу дуель поглядів з Тайсоном Ф’юрі перед їхнім реваншем та попросив британця залишити автограф на фотографіях з їхнього першого бою.