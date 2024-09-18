Увечері 17 вересня в аеропорту Кракова затримали чемпіона світу з боксу у суперважкій вазі Олександра Усика, адже представник авіакомпанії вирішив, що вони непридатні для подорожі.

Про це пише ESPN з посиланням на власне джерело.

Зазначається, що українського боксера затримали під час того, як він намагався сісти на літак до Валенсії, де має розпочати підготовку до реваншу проти Тайсона Ф’юрі 21 грудня.

Джерело у коментарі виданню повідомило, що Усику та його тренеру Сергію Лапіну відмовили в посадці після того, як представник авіакомпанії вирішив, що вони непридатні для подорожі, повідомило джерело.

Боксер намагався пояснити, що з ними все гаразд і вони просто виснажені після майже 14-годинної подорожі з Києва. Однак через мовний бар’єр і те, що боксер категорично стверджував, що вони нічого не порушили, його затримали.