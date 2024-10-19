Цієї п'ятниці, 18 жовтня, Україна провела 58-й обмін військовополоненими з РФ, внаслідок чого повернувся і Андріанов Владислав, захисник Маріуполя з «Азова», якого вдома чекала його кохана.

Слідча з Маріуполя Марʼяна Чечелюк, яка понад два роки перебувала у російському полоні, повернулась до України в результаті обміну, що відбувся 31 травня.

Марʼяна також чекала свого коханого Владислава Андріанова – захисника Маріуполя з «Азова». Він перебував в полоні, а також був засуджений в РФ до 25 років колонії.

18 жовтня Україна провела 58-й обмін військовополоненими з російською стороною, у результаті якого додому повернувся Андріанов Владислав – коханий Мар’яни Чечелюк. Про це дівчина повідомила на своїй сторінці в Instagram.

Денис Прокопенко, командир 12-ї бригади спеціального призначення «Азов», полковник, Герой України, на своїй сторінці у Facebook написав:

«У часи важких боїв такі новини надають особовому складу 12-ї бригади «Азов» сил та піднімають бойовий дух. До України з російського полону повернули ще 34 військовослужбовців «Азову». У російських тюрмах залишається близько 900 бійців «Азову». Наше спільне завдання –повернути кожного»