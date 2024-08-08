Про це повідомляє пресслужба НЕК “Укренерго”.
“8 серпня з 17:00 до 22:00 будуть застосовані обмеження споживання для промисловості та бізнесу”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що буде задіяна одна черга графіка обмеження потужності.
Водночас споживання населення, критичної інфраструктури та об’єктів оборонної промисловості обмежуватись не буде.
Причини застосування обмежень:
- дефіцит потужності в системі, спричинений російськими атаками;
- високий рівень споживання електроенергії через підвищення температури повітря до +30С на півдні та сході країни.
Енергетики попросили раціонально споживати електроенергію з 16:00 до 23:00.
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