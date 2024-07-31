Президент Володимир Зеленський заявив, що «увесь світ», включно з Україною, хоче, щоб делегація Росії долучилася до другого Саміту миру. За його словами, це дозволить «досягти важливих результатів».

Про це пише L’Agence France-Presse, цитує газета L’Opinion.

«Більшість світу сьогодні говорить, що Росія повинна бути представлена ​​на другому Саміті, інакше ми не досягнемо важливих результатів. Оскільки весь світ хоче, щоб вони були за столом, ми не можемо бути проти», — пояснив глава держави.

Зеленський нагадав, що Україна планує до листопада розробити план, що має стати основою майбутнього другого Саміту, на який запросять Росію.

«Я хочу призначити дату для наших дипломатів і я хочу, щоб наші міжнародні партнери зробили те саме — щоб у листопаді ми мали документ в якому буде все: територіальна цілісність, суверенітет тощо», — розповів український лідер.

Він також закликав Китай тиснути на Росію, щоб та припинила війну. Пекін, принаймні публічно, поки що цього не робив.

«Якщо Китай захоче, він може змусити Росію припинити цю війну. Китай належить до великих і впливових держав. Я хочу, щоб він був посередником», — упевнений Зеленський.