Засудження узбецьких найманців за участь у війні Росії проти України

Про це повідомляє UzNews.

У Узбекистані двох чоловіків засудили за їхню участь у війні, що веде Росія проти України. Обидва громадяни вирушили до Росії в пошуках роботи, але згодом приєдналися до збройних сил РФ і брали участь у бойових діях.

Ромітанський районний суд, розташований у Бухарській області, ухвалив вирок для 32-річного чоловіка, який воював на Луганщині, призначивши йому п’ять років позбавлення волі. Як стало відомо, у 2018 році він виїхав до Росії на заробітки, отримав російське громадянство, але не відмовився від узбецького.

У травні 2024 року його затримали за підозрою у скоєнні злочину, а в червні він підписав контракт із Міністерством оборони РФ. Чоловік брав участь у бойових діях на Луганщині, де 27 липня 2024 року отримав поранення. У вересні його визнали непридатним до служби. За участь у війні він отримав 3 мільйони рублів і повернувся до Узбекистану. Під час обшуку його телефону були знайдені документи, фотографії та відео, що підтверджують його участь у бойових діях.

Ще одного чоловіка, 41-річного жителя Андижанської області, засудили до трьох років і одного місяця позбавлення волі за статтею, що стосується найманства. У 2023 році він виїхав до Назрані (Інгушетія) на заробітки, де також вступив на військову службу.

Цей чоловік брав участь у бойових діях з квітня до грудня 2024 року, отримав поранення. Під час відпустки в Росії його затримали через відсутність документів, що посвідчують особу, і депортували назад до Узбекистану.