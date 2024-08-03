Командиром 1-ї окремої танкової Сіверської бригади віднині є підполковник Олег Могульський. До цього служив у 169 навчальному центрі, командував 300-м навчальним танковим полком. Вже колишній комбриг Леонід Хода пішов з посади.

Про це йдеться у дописі 1-ї танкової Сіверської бригади у Facebook.

“Подальше бачення розвитку 1-ї окремої танкової Сіверської бригади – в нарощенні спроможностей шляхом формування колективу, де кожен боєць буде на своєму місці, де кожен буде професіоналом своєї справи”, – зазначив підполковник Олег Могульський.

Відомо, що новий командир бригади підполковник Олег Могульський раніше був командиром 8 ОГШБ 10 ОГШБр “Едельвейс”.

Леонід Хода був комбригом 1-ї танкової майже чотири роки, протягом яких брав участь у бойових діях на різних ділянках фронту. Бійці 1-ї окремої танкової Сіверської бригади подякують полковнику Леоніду Ході за чотири роки сумлінної праці.

“Завдяки нашим спільним зусиллям ми змогли захистити столицю та звільнити Чернігівщину від загарбників. Згодом ми без пафосу, не в тік-тоці, а в реальності гасили російський непотріб в Лимані, Лисичанську, Авдіївці, Марʼїнці, Старомайорському, Роботине та інших гарячих точках українського фронту”, — написав Леонід Хода у своєму зверненні.