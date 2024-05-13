Про це Салліван повідомив на брифінгу в Білому домі 13 травня.
Коментуючи ситуацію з темпами постачання військової підтримки Києву від Вашингтону, радник Байдена сказав, що частина озброєння з останнього пакета, оголошеного 10 травня, буде на поле бою “цього тижня”.
“І в нас буде ще один пакет PDA (постачання зброї зі складів армії США – ред.) в найближчі дні, тому що ми намагаємось справді прискорити темпи поставок, усвідомлюючи, що через затримку Україна опинилась в небезпечній ситуації, й ми намагаємось вивести її звідти якнайшвидше”, – розповів радник.
Далі він уточнив, що Вашингтон намагається інтенсифікувати постачання зброї в Україну, але це не означає, як зауважив Салліван, що про подібні пакети військової підтримки оголошуватимуть щотижня.
- Заміна Шойгу свідчить про «відчайдушне бажання» Путіна продовжити війну в Україні, — Держдеп
- Росія намагатиметься просуватися на Харків, але США не очікують серйозних проривів, — Держдеп
- Синєгубов збирає учасників будівництва фортифікацій на Харківщині