Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван оголсоив про черговий пакет військової допомоги Україні цього тижня.

Про це Салліван повідомив на брифінгу в Білому домі 13 травня.

Коментуючи ситуацію з темпами постачання військової підтримки Києву від Вашингтону, радник Байдена сказав, що частина озброєння з останнього пакета, оголошеного 10 травня, буде на поле бою “цього тижня”.

“І в нас буде ще один пакет PDA (постачання зброї зі складів армії США – ред.) в найближчі дні, тому що ми намагаємось справді прискорити темпи поставок, усвідомлюючи, що через затримку Україна опинилась в небезпечній ситуації, й ми намагаємось вивести її звідти якнайшвидше”, – розповів радник.

Далі він уточнив, що Вашингтон намагається інтенсифікувати постачання зброї в Україну, але це не означає, як зауважив Салліван, що про подібні пакети військової підтримки оголошуватимуть щотижня.