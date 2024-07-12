Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

“Прильот в аеропорту… Тільки но там були Хуснулін та Пушилін. Та й без них там вистачає… Який прекрасний день!”, – написав Андрющенко.

Він додав, що загарбники намагаються переконати жителів, що це працює ППО.

Російські телеграм-канали пишуть, що удар нібито було завдано по житлових будинках. Але офіційної інформації про постраждалих і руйнування немає.