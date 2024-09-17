Про це повідомило російське пропагандистське медіа ТАРС з посиланням на пресслужбу ГУ МНС.
“Протягом минулої доби зареєстрована надзвичайна ситуація на території Зейського муніципального округу: 16.09.2024 спрацював аварійний маяк вертольота Robinson R66 №07424. Літальний апарат здійснював незареєстрований переліт по території Зейського МО, на борту перебували три людини”, — йдеться у повідомленні.
У відомстві уточнили, що, до пошуків залучено дві наземні групи, до складу яких входять вісім осіб та дві одиниці техніки.
Станом на ранок 17 вересня, пошукові роботи тривають.
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