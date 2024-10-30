Тепер військовослужбовці можуть подати п'ять нових електронних рапортів, що стосуються різних етапів служби. До них, зокрема, додані рапорти на отримання довідки про проходження служби та звільнення за станом здоров'я.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

“Щомісяця в Армія+ з’являтимуться нові рапорти. У цій версії ми додали, зокрема, довідку форми 5 про проходження служби. Це один із найбільш затребуваних документів для військових для отримання гарантованих державою послуг”, – заявила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Тепер у додатку Армія+ є такі рапорти:

Отримання довідки форми 5 про проходження військової служби : дозволяє військовим або їхнім близьким отримувати гарантовані державою виплати.

: дозволяє військовим або їхнім близьким отримувати гарантовані державою виплати. Виїзд за межі гарнізону : дає можливість покидати гарнізон у вихідні чи святкові дні для особистих справ або відпочинку.

: дає можливість покидати гарнізон у вихідні чи святкові дні для особистих справ або відпочинку. Звільнення від виконання службових обов’язків за станом здоров’я : надає право тимчасового звільнення від служби через погіршення здоров’я.

: надає право тимчасового звільнення від служби через погіршення здоров’я. Виплата одноразової грошової допомоги після укладання першого контракту : передбачає отримання одноразової допомоги для нових контрактників ЗСУ.

: передбачає отримання одноразової допомоги для нових контрактників ЗСУ. Відпустка після звільнення з полону: дає бійцям, що повернулися з полону, право на додаткову відпустку.

Крім того, тепер ініціатор має можливість відкликати свій рапорт, а командири можуть переглядати інформацію про попереднього погоджувача. Наприклад, командир роти зможе бачити, що рапорт солдата вже був погоджений командиром взводу, і на основі цього приймати рішення щодо подальшого затвердження.