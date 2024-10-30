Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
“Щомісяця в Армія+ з’являтимуться нові рапорти. У цій версії ми додали, зокрема, довідку форми 5 про проходження служби. Це один із найбільш затребуваних документів для військових для отримання гарантованих державою послуг”, – заявила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.
Тепер у додатку Армія+ є такі рапорти:
- Отримання довідки форми 5 про проходження військової служби: дозволяє військовим або їхнім близьким отримувати гарантовані державою виплати.
- Виїзд за межі гарнізону: дає можливість покидати гарнізон у вихідні чи святкові дні для особистих справ або відпочинку.
- Звільнення від виконання службових обов’язків за станом здоров’я: надає право тимчасового звільнення від служби через погіршення здоров’я.
- Виплата одноразової грошової допомоги після укладання першого контракту: передбачає отримання одноразової допомоги для нових контрактників ЗСУ.
- Відпустка після звільнення з полону: дає бійцям, що повернулися з полону, право на додаткову відпустку.
Крім того, тепер ініціатор має можливість відкликати свій рапорт, а командири можуть переглядати інформацію про попереднього погоджувача. Наприклад, командир роти зможе бачити, що рапорт солдата вже був погоджений командиром взводу, і на основі цього приймати рішення щодо подальшого затвердження.
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