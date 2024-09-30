У застосунку Армія+ розпочалося опитування про рівень задоволеності військовослужбовців сухпайками, зокрема добовими польовими наборами продуктів №15 (звичайні та посилені з підігрівом).

Думки захисників і захисниць України та потенційний попит на інклюзивні раціони дозволять агенції Міноборони «‎Державний оператор тилу» побудувати закупівельну стратегію та ухвалити рішення щодо доцільності придбання сухпайків того чи іншого типу для ЗСУ.

Міністерство оборони вже працює над розширенням асортименту сухпайків — до переліку доступних раціонів увійдуть рослинні, кошерні та халяльні набори.

«Розширення переліку сухпайків – це важливий крок удосконалення забезпечення наших військовослужбовців. Запроваджуючи харчування з урахуванням релігійних, медичних та етичних потреб, Міноборони забезпечує індивідуальні потреби кожного та кожної і створює кращі умови для виконання завдань із захисту України», – зазначив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.

Опитування розпочалося сьогодні, 21 вересня, у застосунку Армія+. Функціонал застосунку дозволить швидко дистанційно зібрати відповіді військових та передати їх «Державному оператору тилу» для аналізу та ухвалення рішень. Опитування триватиме 14 днів.

«Сьогодні вже 250 тис. військових авторизувались в Армія+. І щодня до 10 тис. користувачів реєструються в застосунку та можуть реально впливати на зміни в армії. І я вдячна команді «Державного оператору тилу» за ініціативність та бажання в своїй роботі врахувати думку військових, зібрану через опитування в Армія+», — зазначила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

До речі, це вже третє опитування, що проводиться в Армія+ серед військових. Минулими темами були: використання бойових систем та онлайн навчання.