Про це повідомляє Bloomberg.
Дональд Трамп висловив співчуття сім’ям загиблих у катастрофі.
“Для членів сімей у Вічіті, штат Канзас, тут, у Вашингтоні, округ Колумбія, і в усіх Сполучених Штатах”, – заявив він.
За його словами, серед пасажирів літака був “російський контингент дуже талановитих людей”. США планують передати їхні останки Росії, але Трамп не обговорював це питання з Володимиром Путіним.
“Ні, не говорив. Не про це”, – відповів президент США на запитання журналістів.
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