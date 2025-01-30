На борту літака American Airlines, що зіткнувся з військовим гелікоптером Black Hawk 29 січня біля Вашингтона, були росіяни.

Про це повідомляє Bloomberg.

Дональд Трамп висловив співчуття сім’ям загиблих у катастрофі.

“Для членів сімей у Вічіті, штат Канзас, тут, у Вашингтоні, округ Колумбія, і в усіх Сполучених Штатах”, – заявив він.

За його словами, серед пасажирів літака був “російський контингент дуже талановитих людей”. США планують передати їхні останки Росії, але Трамп не обговорював це питання з Володимиром Путіним.

“Ні, не говорив. Не про це”, – відповів президент США на запитання журналістів.