У передмісті Сіднея забудовник випадково зніс будинок, де брати Анґус і Малкольм Янґ створили культовий рок-гурт AC/DC. Цей будинок у Бервуді був важливим місцем для шанувальників гурту, оскільки тут родина Янґів оселилася після переїзду з Шотландії, і саме тут розпочався музичний шлях братів.

Про це пише CNN.

Малкольм і Ангус Янґ AC/DC жили в цьому будинку разом з їхнім братом Джорджем Янґом, гітаристом відомого рок-гурту Easybeats.

Після того, як Easybeats стали популярними, біля будинку почали відбуватися бунти: журнал для шанувальників оприлюднив адресу гурту, і сотні дівчат з місцевих шкіл ринули до дому. Одного разу 20 з них увірвалися в будинок.

У 2023 році забудовник придбав одноповерховий будинок за 3,6 мільйона доларів США, а знищив його у грудні 2024 року.

Компанія-забудовник заявила, що не знала про культурне значення будинку, хоча й провела необхідну перевірку.

“Дізнавшись про цей зв’язок після початку робіт, ми були шоковані”, — зазначили в компанії.

На місці будинку буде зведена 50-поверхова вежа, яка міститиме 120 готельних номерів і 48 квартир. Хоча місце, де колись стояв будинок, не було внесене до списку культурної спадщини, міська влада визнає його особливу роль в історії рок-музики Австралії.

Забудовник пообіцяв створити спеціальний простір для шанувальників AC/DC, де вони зможуть вшановувати спадщину гурту.