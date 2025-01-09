Про це пише CNN.
Малкольм і Ангус Янґ AC/DC жили в цьому будинку разом з їхнім братом Джорджем Янґом, гітаристом відомого рок-гурту Easybeats.
У 2023 році забудовник придбав одноповерховий будинок за 3,6 мільйона доларів США, а знищив його у грудні 2024 року.
Компанія-забудовник заявила, що не знала про культурне значення будинку, хоча й провела необхідну перевірку.
“Дізнавшись про цей зв’язок після початку робіт, ми були шоковані”, — зазначили в компанії.
На місці будинку буде зведена 50-поверхова вежа, яка міститиме 120 готельних номерів і 48 квартир. Хоча місце, де колись стояв будинок, не було внесене до списку культурної спадщини, міська влада визнає його особливу роль в історії рок-музики Австралії.
Забудовник пообіцяв створити спеціальний простір для шанувальників AC/DC, де вони зможуть вшановувати спадщину гурту.
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