Будинок у передмісті Сіднея, де брати Ангус і Малкольм Янг заснували AC/DC

Про це пише CNN.

Малкольм і Ангус Янґ AC/DC жили в цьому будинку разом з їхнім братом Джорджем Янґом, гітаристом відомого рок-гурту Easybeats.

Після того, як Easybeats стали популярними, біля будинку почали відбуватися бунти: журнал для шанувальників оприлюднив адресу гурту, і сотні дівчат з місцевих шкіл ринули до дому. Одного разу 20 з них увірвалися в будинок.

У 2023 році забудовник придбав одноповерховий будинок за 3,6 мільйона доларів США, а знищив його у грудні 2024 року.

Рада Бервуда замовила художниці Клер Фокстон створити фреску, присвячену Ангусу та Малкольму Янгам, на узбіччі вулиці Берлі, 12, лише за кілька секунд ходьби від оригінального будинку родини Янгів

Компанія-забудовник заявила, що не знала про культурне значення будинку, хоча й провела необхідну перевірку.

“Дізнавшись про цей зв’язок після початку робіт, ми були шоковані”, — зазначили в компанії.

На місці будинку буде зведена 50-поверхова вежа, яка міститиме 120 готельних номерів і 48 квартир. Хоча місце, де колись стояв будинок, не було внесене до списку культурної спадщини, міська влада визнає його особливу роль в історії рок-музики Австралії.

Забудовник пообіцяв створити спеціальний простір для шанувальників AC/DC, де вони зможуть вшановувати спадщину гурту.