Про це пише Reuters.
Жінка, яка працювала техніком з інформаційних систем в австралійській армії, була затримана за спробу отримати доступ до оборонних матеріалів з метою передачі їх до Росії. Вона поїхала до Росії, а її чоловік увійшов в її обліковий запис, щоб отримати цю інформацію.
«Ми стверджуємо, що вони шукали цю інформацію з наміром надати її російській владі. Чи була ця інформація передана, залишається ключовим предметом нашого розслідування», — розповів комісар Ріс Кершов.
Подружжя затримано і їм загрожує до 15 років ув’язнення. Прем’єр-міністр Австралії попередив, що всіх, хто загрожує національній безпеці, притягнуть до відповідальності.
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