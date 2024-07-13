Подружжя російського походження було затримано австралійською федеральною поліцією за звинуваченнями у шпигунстві на користь Росії.

Про це пише Reuters.

Жінка, яка працювала техніком з інформаційних систем в австралійській армії, була затримана за спробу отримати доступ до оборонних матеріалів з метою передачі їх до Росії. Вона поїхала до Росії, а її чоловік увійшов в її обліковий запис, щоб отримати цю інформацію.

«Ми стверджуємо, що вони шукали цю інформацію з наміром надати її російській владі. Чи була ця інформація передана, залишається ключовим предметом нашого розслідування», — розповів комісар Ріс Кершов.

Подружжя затримано і їм загрожує до 15 років ув’язнення. Прем’єр-міністр Австралії попередив, що всіх, хто загрожує національній безпеці, притягнуть до відповідальності.