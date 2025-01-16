В Австралії 34-річну жінку звинуватили у отруєнні медичними препаратами однорічної дівчинки. Жінка публікувала відео зі стражданнями дитини онлайн, щоб залучити глядачів і пожертви.

Про це пише CNN.

Згідно з заявою поліції Квінсленда, жінка труїла дитину з 6 серпня по 15 жовтня 2024 року. Вона вводила дитині ліки, які отримала без рецепта.

Поліція стверджує, що жінка також знімала та публікувала відео, на яких дитина переживала страшний біль, щоб привернути увагу та отримати фінансові пожертви. Тести на наявність заборонених ліків підтвердили отруєння, після чого жінку заарештували.

Їй висунули кілька обвинувачень, включаючи введення отрути з наміром завдати шкоди, катування, виготовлення матеріалів для дитячої експлуатації та шахрайство.

Детективи заявляють, що будуть робити все можливе для того, щоб притягнути злочинницю до відповідальності та забезпечити захист дитини.

Жінка повинна постати перед судом у Брисбені в п’ятницю.