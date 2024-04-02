Адміністрація президента США Джо Байдена відреагувала на заяву спікера Палати представників Конгресу США Майка Джонсона щодо українського пакету допомоги, який включатиме "деякі важливі нововведення", зокрема можливість надання допомоги у вигляді кредиту.

Про це повідомила прес-секретарка Білого дому Карін Жан-П’єр під час брифінгу.

На запитання, чи це єдиний спосіб прийняття рішення щодо допомоги Україні і чи підпише президент такий законопроєкт, прес-секретарка Білого дому закликала спікера Палати представників просувати сенатський проєкт з допомоги Києву.

“Ми висловилися дуже чітко. Ми вважаємо, що якщо спікер поставить на голосування додаток про національну безпеку – очевидно, що він включає Україну, гуманітарну допомогу, Ізраїль, Індо-Тихоокеанський регіон – ми вважаємо, і це факт, що він отримає більшість двопартійної підтримки в залі засідань Палати представників”, – зазначила вона.

Карін Жан-П’єр нагадала, що пакет з допомогою Україні отримав голоси 70 сенаторів проти 29, що є підтвердженням його двопартійної підтримки.

“І це те, як ми вважаємо, це має просуватися. Я просто не буду вдаватися в гіпотези”, – підсумувала вона.

Раніше спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон анонсував, що український пакет допомоги включатиме “деякі важливі нововведення”, зокрема можливе надання допомоги у вигляді кредиту.

Ці заяви прозвучали після того, як Джонсон дав зрозуміти, що має намір просунути законодавство, яке забезпечить фінансування України, але він ще не визначився, як саме буде виглядати проєкт.

Голова Комітету з питань розвідки Палати представників Майк Тернер у неділю висловив впевненість, що допомога Україні матиме “переважну підтримку” після повернення Конгресу до роботи, підкресливши обіцянку Джонсона зробити фінансування України пріоритетом після канікул.