У суботу, 28 грудня, у Чернівцях 1356 містян одночасно заспівали колядку "На різдвяні свята всі ся радуймо". Ця подія справедливо претендує на світове визнання, адже колядку з таким розмахом в Україні виконували вперше.

Про це повідомила Чернівецька обласна рада.

У відомстві зазначили, що під благословенням преосвященного Єпископа Феогноста 1356 учасників одночасно заспівали цю колядку в Чернівецькому музеї народної архітектури та побуту.

Рекорд офіційно підтвердили представники Книги світових рекордів, вручивши сертифікат учасникам та організаторам.

“До події долучилися жителі краю, представники влади, громадськості, духовенство. Ця коляда стала не просто святковим досягненням, а справжнім проявом єдності та духу Різдва. Чернівці вкотре довели: разом ми можемо все!” — додали в обласній раді.