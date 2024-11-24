Про це повідомили ВМС України.
“Станом на 06:00 в Чорному морі 6 ворожих кораблів, з яких 3 є носіями крилатих ракет “Калібр” загальним залпом до 6 ракет”, — йдеться в дописі.
В Азовському і Чорному морях ворожі кораблі відсутні.
Крім цього, у ВМС зазначають, що за добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснилидо Чорного моря – 4 судна, з них 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор. І до Азовського моря – 5 суден, з них 3 рухалось з протоки Босфор.
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