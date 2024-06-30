Про це повідомляє пресслужба Військово-морських сил ЗСУ в Telegram.
Водночас в Азовському морі 3 кораблі окупантів, носії крилатих ракет “Калібр” відсутні. У Середземному морі 2 російські кораблі, 2 з яких є носіями крилатих ракет “Калібр” загальним залпом до 24 ракет.
Крім того, минулої доби, в інтересах Росії, прохід Керченською протокою здійснили до Чорного моря моря шість суден, з них 5 рухались у напрямку протоки Босфор. До Азовського моря прохід Керченською протокою здійснили пʼять кораблів.
“РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)”, — уточнили у відомстві.
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