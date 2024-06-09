Станом на 06:00 09.06.2024 ВМС повідомляє, скільки ворожих цілей знаходиться в морях України.

Про це повідомляє ВМС ЗСУ.

В Чорному морі 1 ворожий корабель яких є носієм крилатих ракет “Калібр” загальним залпом до 4 ракет.

в Азовському морі 7 ворожих кораблів, 3 з яких є носіями крилатих ракет “Калібр” загальним залпом до 24 ракет.

в Середземному морі 3 ворожі кораблі, 2 з, яких є носіями крилатих ракет “Калібр” загальним залпом до 12 ракет.

“РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)⁩”, – нагадують у ВМС.

Відомо, що за добу, в інтересах Росії, прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря – 14 суден, з них 2 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря – 3 судна, з них 0 рухалось з протоки Босфор.