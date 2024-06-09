Про це повідомляє ВМС ЗСУ.
В Чорному морі 1 ворожий корабель яких є носієм крилатих ракет “Калібр” загальним залпом до 4 ракет.
в Азовському морі 7 ворожих кораблів, 3 з яких є носіями крилатих ракет “Калібр” загальним залпом до 24 ракет.
в Середземному морі 3 ворожі кораблі, 2 з, яких є носіями крилатих ракет “Калібр” загальним залпом до 12 ракет.
“РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)”, – нагадують у ВМС.
Відомо, що за добу, в інтересах Росії, прохід Керченською протокою здійснили:
до Чорного моря – 14 суден, з них 2 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
до Азовського моря – 3 судна, з них 0 рухалось з протоки Босфор.
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