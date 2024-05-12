У Чорному та Азовському морях станом на 07:30 неділі, 12 травня, російські військові кораблі відсутні.

Про це повідомляють ВМС ЗС України.

У Середземному морі 3 ворожі кораблі, серед них 1 носій крилатих ракет “Калібр” загальним залпом до 8 ракет.

Франція обіцяла доставити в Україну 40 далекобійних крилатих ракет “Скальп”. Це вже другий раз, коли Париж надає таку зброю Україні. Перша партія була використана головним чином в Чорному морі. У вересні два кораблі в сухому доці в порту Севастополя були знищені внаслідок ракетного удару.

“Скальпи” також використовувалися для знищення основних логістичних об’єктів, які забезпечували російський фронт.

Раніше стало відомо, що згідно з інформацією від бельгійського підрозділу морської безпеки (CMB), протягом останніх шести місяців у Північному морі було виявлено п’ять цивільних суден, які можуть мати зв’язок з активностями шпигунства.