Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону «Єдині новини» повідомив речник ОТУ «Харків» Віталій Саранцев.
Ситуація на Харківському напрямку залишається складною, з активністю ворога, який намагається прорвати оборону українських захисників.
Хоча в окремих локаціях спостерігається зниження штурмових дій, противник займається зведенням фортифікацій. За добу фіксується 300-400 обстрілів по позиціях оборонців.
В останні дні на Харківщині спостерігається значне зменшення використання тактичної авіації противником. Якщо раніше фіксували 30-50 керованих авіабомб (КАБ) на добу, то зараз їх кількість знизилася до 1-4.
Це може бути пов’язано з тим, що противник переорієнтував свої ресурси на більш важливі напрямки, а також через успішні дії українських сил, які знищили частину аеродромної інфраструктури та запаси боєприпасів.
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