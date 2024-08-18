На Харківському напрямку спостерігається зниження активності ворога в деяких місцях.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону «Єдині новини» повідомив речник ОТУ «Харків» Віталій Саранцев.

Ситуація на Харківському напрямку залишається складною, з активністю ворога, який намагається прорвати оборону українських захисників.

Хоча в окремих локаціях спостерігається зниження штурмових дій, противник займається зведенням фортифікацій. За добу фіксується 300-400 обстрілів по позиціях оборонців.

В останні дні на Харківщині спостерігається значне зменшення використання тактичної авіації противником. Якщо раніше фіксували 30-50 керованих авіабомб (КАБ) на добу, то зараз їх кількість знизилася до 1-4.

Це може бути пов’язано з тим, що противник переорієнтував свої ресурси на більш важливі напрямки, а також через успішні дії українських сил, які знищили частину аеродромної інфраструктури та запаси боєприпасів.