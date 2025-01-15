Начальник Управління державної охорони України (УДО) Олексій Морозов повідомив, що наразі немає інформації про підготовку замаху на президента Володимира Зеленського. Для забезпечення його безпеки впроваджено багаторівневу систему заходів.

Про це Морозов розповів в інтерв’ю «Укрінформу».

За його словами, державна охорона включає комплекс заходів, таких як обмін інформацією між УДО, СБУ, Нацполіцією, Міністерством внутрішніх справ та іноземними партнерами.

«Це складна багаторівнева система заходів — від отримання інформації до здійснення фізичної охорони», — зазначив Морозов.

Також він нагадав про інцидент у травні, коли СБУ та Офіс генпрокурора затримали групу російських агентів, серед яких були працівники УДО. Вони готували замахи на Зеленського, керівника ГУР Кирила Буданова, голову СБУ Василя Малюка та інших посадовців. Затримані нині перебувають у СІЗО СБУ, де щодо них тривають процесуальні дії.

Особливу увагу УДО приділяє безпеці під час візитів Зеленського до районів, близьких до фронту.

«Йдеться про маскування, зміну транспортних засобів. Там красиві та комфортні авто, які їздять по Києву, не застосовуються. Треба віддати належне президентові — він не боїться їздити в такі місця», — додав Морозов.

Такі поїздки ускладнюють роботу УДО, адже потребують додаткових сил, маскування та захисту зв’язку.

Морозов повідомив, що в УДО створюють спеціалізований підрозділ, який займатиметься аналітикою і вивчатиме досвід іноземних колег у сфері протидії замахам на життя політиків.