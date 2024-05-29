У додатку "Дія" розпочинають бета-тестування послуги шлюбу по відеозв’язку

Майбутні молодята вже можуть подавати заявки на участь у тестуванні та одними з перших зареєструвати шлюб онлайн, повідомили у службі підтримки “Дії”.

“Створіть сімʼю з “Дією” швидше, ніж у Лас-Вегасі! Клік – подали заяву про шлюб, провели церемонію й одружились попри відстань та війну”, – зазначається у повідомлені.

Водночас у “Дії” застерегли, що хоча новий сервіс ще перебуває на етапі бета-тестування, шлюб буде зареєстровано офіційно.

Взяти участь в бета-тесті мають дві людини – наречена та наречений, які відповідають таким вимогам:

повнолітні громадяни України;

мають ID-картку чи закордонний паспорт у “Дії”;

мають ідентифікаційний код;

неодружені або офіційно розлучені.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів ухвалив постанову щодо реєстрації шлюбу онлайн через відеозв’язок у застосунку “Дія” наприкінці березня.

Щоб зареєструвати шлюб, необхідно у застосунку відправити заяву, працівник ДРАЦСу проводе церемонію одруження по відеозвʼязку. Після цього наречені підписують актовий запис про шлюб за допомогою “Дія.Підпису”.