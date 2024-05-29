Майбутні молодята вже можуть подавати заявки на участь у тестуванні та одними з перших зареєструвати шлюб онлайн, повідомили у службі підтримки “Дії”.
“Створіть сімʼю з “Дією” швидше, ніж у Лас-Вегасі! Клік – подали заяву про шлюб, провели церемонію й одружились попри відстань та війну”, – зазначається у повідомлені.
Водночас у “Дії” застерегли, що хоча новий сервіс ще перебуває на етапі бета-тестування, шлюб буде зареєстровано офіційно.
Взяти участь в бета-тесті мають дві людини – наречена та наречений, які відповідають таким вимогам:
- повнолітні громадяни України;
- мають ID-картку чи закордонний паспорт у “Дії”;
- мають ідентифікаційний код;
- неодружені або офіційно розлучені.
Як повідомлялося, Кабінет Міністрів ухвалив постанову щодо реєстрації шлюбу онлайн через відеозв’язок у застосунку “Дія” наприкінці березня.
Щоб зареєструвати шлюб, необхідно у застосунку відправити заяву, працівник ДРАЦСу проводе церемонію одруження по відеозвʼязку. Після цього наречені підписують актовий запис про шлюб за допомогою “Дія.Підпису”.
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