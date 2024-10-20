На порталі "Дія" призупинили можливість бронювання військовозобов'язаних працівників від мобілізації. Відновлення функції очікується 15 листопада.

Про це свідчить інформація на сайті “Дія”.

При спробі подати заявку на бронювання працівника на сторінці сервісу “Бронювання працівників”, користувач отримує повідомлення про те, що послуга тимчасово закрита.

“До 15 листопада триватиме аудит заброньованих військовозобовʼязаних. Повідомимо про відновлення сервісу, тож стежте за оновленнями”, – зазначається у повідомленні, яке бачить користувач сервісу.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів планує запровадити “економічне бронювання” до кінця року. Для цього планують внести зміни до постанови, що регулює порядок бронювання працівників критично важливих для економіки підприємств від мобілізації. Для цього не потрібно ухвалювати додаткові законопроєкти.