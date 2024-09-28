У мобільному застосунку “Дія” з 27 вересня офіційно запустили програму електронного резидентства uResidency, яка дозволяє іноземцям віддалено реєструвати та вести бізнес в Україні, а також сплачувати податки.

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри у Telegram-каналі.

“Щоб стати е-резидентом, треба лише заповнити заявку в застосунку чи на порталі uResidency — це 5–10 хвилин. Її швидко перевірять, і резидент отримає КЕП у консульстві, без жодного візиту в Україну. Далі відкриває ФОП онлайн — і всі подальші взаємодії відбуватимуться автоматично”, — пояснюють у відомстві.

Послуги uResidency автоматизовані: банк одразу відкриває рахунок, подає звітність до податкової та самостійно сплачує податки кожен квартал.

Зазначається, що наразі програма доступна громадянам Індії, Пакистану, Таїланду та Словенії. Далі список країн розширюватиметься.

Очікується, що у перший рік роботи програми буде залучено 1000 іноземців, які, за підрахунками Мінцифри, будуть генерувати додатковий один мільйон доларів на рік для українського бюджету. Також нова програма сприятиме розвитку банківської системи, залученню інвестицій та популяризації України як цифрової держави.