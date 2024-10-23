Тепер військові облігації "Дебальцеве" й "Авдіївка" можна придбати у застосунку "Дія".

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Telegram.

Облігації “Дебальцеве” пропонують річну прибутковість 16,5% та мають термін погашення 12 травня 2027 року. Облігації “Авдіївка” пропонують річну прибутковість 15,6% та мають термін погашення 20 травня 2026 року.

“Допомагайте Силам оборони та державі з вигодою для себе — купуйте військові облігації в Дії. Кожна облігація — це амуніція, медикаменти та техніка для військових, а також зарплати для вчителів, лікарів тощо. А для вас це донат, який повернеться з додатковим прибутком.”, – написав міністр.

Міністр додав, що за покупку облігацій в застосунку “Дія” не стягуються жодні комісії чи додаткові платежі. Це дає можливість не лише примножити свої кошти, але й підтримати державу.

Крім нових облігацій, в застосунку “Дія” доступні до придбання й військові облігації, названі на честь українських міст і населених пунктів, зокрема: Бахчисарай, Керч, Джанкой, Євпаторія, Судак, Макіївка, Сімферополь, Асканія Нова, Гурзуф, Лазурне, Джарилгач та Вовчанськ.