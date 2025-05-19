У червні 2025 року в застосунку “Дія” стартує бета-тестування нового штучного інтелекту. Цей інноваційний ШІ-асистент стане надійним помічником для користувачів, допомагаючи їм швидко знаходити необхідні послуги, довідки та найближчі центри надання адміністративних послуг (ЦНАП). У найближчому майбутньому планується, що асистент зможе спілкуватися з користувачами голосом.

Згідно з інформацією від “Дії”, користувачам буде достатньо просто описати свою ситуацію, щоб отримати корисні рекомендації. Наприклад, якщо хтось напише: “У мене народилася дитина”, ШІ-асистент надасть поради щодо необхідних послуг та інструкцій для їх оформлення.

У подальшому планується розширення можливостей асистента, включаючи голосове спілкування, автоматичне надсилання довідок, а також цілодобову цифрову підтримку. Це суттєво спростить доступ до державних послуг і зробить їх більш зручними для громадян.