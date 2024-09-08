Про це захисниця повідомила на сторінці у Facebook.

“Спальник Дніпра. Глибокий тил. Сьогодні вночі саме тут була спалена моя машина, машина нашого підрозділу, що виконувала задачі на Донеччині та працювала на перемогу. Саме тут, в тилу, де військові мали б почуватися спокійно та мати час на відпочинок від постійної напруги та небезпеки, ми отримуємо ніж в спину”, – написала Карнаухова.

За її словами, за підпалом автівки, ймовірно, стоять “нарики-малолітки, що повелись на гроші, обіцяні їм в телезі кац@п@ми”, але і за їхнє майбутнє кожного дня в боях гинуть наші побратими”.

“Знаю, що то лише залізо, але моя злість і розпач в першу чергу не про те, що ми залишились без тачки, і частина задач, які мають бути виконані дуже швидко, підвиснуть. Моя злість про суспільство, в якому і надалі формуються моральні уроди, що роблять це системно і методично. Ну і, звичайно, про відсутність покарання, не маю ілюзій, що злочин буде розкрито”, – додала очільниця патронатної служби 93-ї бригади “Холодний Яр”.