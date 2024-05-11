Пряме влучання зафіксовано в одну з будівель у Ленінському районі тимчасово окупованого Донецька. Внаслідок “прильоту” зафіксовано пошкодження прилеглих будинків.

Про це пишуть місцеві пабліки.

У суботу, 11 травня, в тимчасово окупованому Донецьку стався приліт за місцем збору бойовиків. Телеграм-канали Донецька пишуть, що удар стався, нібито, поруч з учасниками забігу на честь 10-річчя “проголошення ДНР”. Однак кадри з місця події свідчать про пряме влучення в одну з будівель. Пізніше в деяких пабліках конкретизували, що удар стався по будівлі ресторану, де на той момент перебували бойовики.

“В окупованому Донецьку “приліт” за місцем збору бойовиків “ДНР”, які зібралися, щоб відзначити 10 років проголошення “ДНР”, — написав український журналіст родом з Донецька Денис Казанський.

За повідомленням телеграм-каналу MASH після удару у Ленінському районі є загиблі. Серед них офіціантка — у неї лишилась маленька дитина. Також повідомляють про поранення трьох співробітників ресторану “Paradise”. Вони перебувають у тяжкому стані.