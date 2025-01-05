Про це заявив президент України Володимир Зеленський.
За словами президента, усього впродовж цього тижня Росія застосувала понад 630 ударних дронів, близько 740 керованих авіаційних бомб і майже 50 ракет різних типів, це понад 50 000 підсанкційних компонентів з усього світу.
“Санкційний тиск на шляхи постачання закордонних компонентів – недостатній. Росія продовжує отримувати потрібні їй компоненти й засоби виробництва майже з усього світу та використовувати їх у зброї, якою тероризує Україну”, – підкреслив Зеленський.
Він також додав, що потрібно й надалі посилювати співпрацю з усіма партнерами щодо санкцій, ППО, далекобійної зброї та підтримки українських воїнів – це “саме той пріоритет”, який допоможе і в обороні наших міст і сіл, і в захисті позицій на фронті.
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