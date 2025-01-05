За словами Президента, у ніч на 5 січня Україну атакували 103 російські “шахеди”, у складі яких було використано 8755 компонентів іноземного виробництва.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

За словами президента, усього впродовж цього тижня Росія застосувала понад 630 ударних дронів, близько 740 керованих авіаційних бомб і майже 50 ракет різних типів, це понад 50 000 підсанкційних компонентів з усього світу.

“Санкційний тиск на шляхи постачання закордонних компонентів – недостатній. Росія продовжує отримувати потрібні їй компоненти й засоби виробництва майже з усього світу та використовувати їх у зброї, якою тероризує Україну”, – підкреслив Зеленський.

Він також додав, що потрібно й надалі посилювати співпрацю з усіма партнерами щодо санкцій, ППО, далекобійної зброї та підтримки українських воїнів – це “саме той пріоритет”, який допоможе і в обороні наших міст і сіл, і в захисті позицій на фронті.