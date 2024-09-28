В "Енергоатомі" підтвердили затримання одного з працівників компанії під час отримання хабаря в розмірі 100 тисяч гривень. Йдеться про директора з контрольно-ревізійної роботи компанії Олександра Скопича.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби компанії.

“Одним із пріоритетів АТ «НАЕК «Енергоатом» є забезпечення дотримання норм чинного законодавства, зокрема в Компанії діє політика нульової толерантності до корупції. І це стосується не тільки внутрішніх питань Компанії, а й поведінки працівників поза межами службової діяльності”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що одного із працівників компанії було затримано під час отримання неправомірної вигоди завдяки злагодженій роботі правоохоронців та активної участі представників “Енергоатома”. Затриманий сприяв у розв’язанні питання в іншій компанії завдяки своїм звʼязкам та виступив посередником між підрядником і іншою компанією.

Наразі тривають слідчі дії. “Енергоатом” і надалі сприятиме слідчим у проведенні якомога швидшого та неупередженого розслідування.

Нагадаємо, раніше цього дня про затримання топменеджера Скопича повідомив журналіст спецпроєкту “Наші гроші” Юрій Ніколов.