Ввечері у неділю, 11 серпня, в багатьох Telegram-каналах з'явилися фото, які зображують пожежу на Запорізькій атомній електростанції. Вірогідними причинами цього інциденту може бути або недбалість російських окупантів, або свідомий підпал градирні.

Про це повідомляє пресслужба Енергоатому.

Зазначається, що пожежа сталася близько 20:00 на території Запорізької атомної електростанції обʼєкті технічного водопостачання. В результаті цієї події сталося загоряння градирні номер один та пошкодження іншого технологічного обладнання.

“Порушень меж та умов безпечної експлуатації немає. Перевищень контрольних рівнів по викидах та скидах радіоактивних речовин не зафіксовано”, — стверджує Енергоатом.

Серед вірогідних причин вказується “недбалість рашистських окупантів, або свідомий підпал градирні орками”. Регулятор зауважив, що градирня номер один знаходиться приблизно в кілометрі від енергоблоків станції.

“Відомо, що рашисти використовують приміщення і споруди АЕС як військові склади для розміщення техніки, зброї, вибухівки й військової амуніції. В машзалах станції вони розмістили військові автівки”, — йдеться у повідомленні Енергоатому.

Градирні російськими військовими, як стверджує Енергоатом, також використовуються як приміщення для складування і приховування військового обладнання та амуніції, через що значно збільшуються ризики виникнення пожеж у виробничих приміщеннях АЕС.

“Деградація систем і елементів АЕС з кожним днем погіршує загальну безпекову ситуацію на ЗАЕС. Масштабні пожежі можуть призводити до розвитку події аж до радіаційної аварії”, — наголошує регулятор.