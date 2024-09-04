Про це повідомляє пресслужба НАЕК “Енергоатом”.
“На Південноукраїнській АЕС не відбулося жодних аварій. В роботі одного з енергоблоків станції виявлено зауваження, після чого він був розвантажений”, – йдеться у повідомленні.
“Зауваження” буде усунене після того, як фахівці “Укренерго” відновлять пошкоджені лінії та забезпечать можливість видачі електроенергії, пише пресслужба.
Зазначена ситуація, кажуть в енергокомпанії, виникла внаслідок складних перехідних режимів, що сталися через ворожі обстріли інфраструктури “Укренерго” і супроводжувались значними коливаннями параметрів мережі з відключенням енергоблоків від мережі.
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