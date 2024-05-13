Про це пише пресцентр “Укренерго”.

Споживання електроенергії зросло на 6,7% порівняно з попереднім робочим днем.

За даними “Укренерго”, дефіцит електроенергії виникає через серйозні пошкодження українських електростанцій, які зазнали атак. Це призвело до зменшення їхньої продуктивності.

Диспетчерський центр “Укренерго” планує використання графіків обмеження потужності для промислових споживачів з 17:00 до 24:00 з метою забезпечення стабільності енергосистеми.

“Обмеження споживання – це необхідний захід для збереження стабільності енергосистеми після вже п’ятої в цьому році прицільної ракетної атаки ворога по електростанціях”, — наголошують у компанії.

У зв’язку з атаками на електростанції, аварійна допомога від країн ЄС була отримана з 00:00 до 07:00.

У регіонах на ранок зафіксовані знеструмлення в 412 населених пунктах. Зокрема, через воєнні дії відбуваються нові знеструмлення в Донецькій, Харківській та Херсонській областях, а також з технічних причин у Сумській області.