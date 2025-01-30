Міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що запровадження податку для суден, які проходять через Балтійське море, може допомогти профінансувати захист підводних кабелів.

Про це інформує Reuters.

За словами Певкура, окрім патрулювання, країни розглядають інші заходи для захисту підводних кабелів у Балтійському морі, зокрема встановлення датчиків для виявлення якорів або спорудження захисних оболонок чи стін навколо кабелів. Впровадження таких рішень потребуватиме значних фінансових ресурсів.

Один із можливих варіантів фінансування – введення спеціального збору для суден, що проходять через Балтійське море.

“Скажімо, коли ви їдете в аеропорт, у вас є посадковий збір, у вас є аеропортовий збір, і це сплачується у квитку. Тож в один момент, можливо, ми побачимо, що коли ви проходите через данські протоки, компанії будуть змушені платити цей збір, тому що це, по суті, страховий внесок на випадок пошкодження кабелів”, — вказав міністр в інтерв’ю.

Він додав, що наразі існують різні варіанти й країни шукатимуть спільне рішення.