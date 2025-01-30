Про це інформує Reuters.
За словами Певкура, окрім патрулювання, країни розглядають інші заходи для захисту підводних кабелів у Балтійському морі, зокрема встановлення датчиків для виявлення якорів або спорудження захисних оболонок чи стін навколо кабелів. Впровадження таких рішень потребуватиме значних фінансових ресурсів.
Один із можливих варіантів фінансування – введення спеціального збору для суден, що проходять через Балтійське море.
“Скажімо, коли ви їдете в аеропорт, у вас є посадковий збір, у вас є аеропортовий збір, і це сплачується у квитку. Тож в один момент, можливо, ми побачимо, що коли ви проходите через данські протоки, компанії будуть змушені платити цей збір, тому що це, по суті, страховий внесок на випадок пошкодження кабелів”, — вказав міністр в інтерв’ю.
Він додав, що наразі існують різні варіанти й країни шукатимуть спільне рішення.
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