Google перекладач додав до списку доступних перекладів кримськотатарську мову. Ця ініціатива демонструє, що багата мовна та культурна спадщина корінних народів України є цінною для світової спільноти.

Про це заявляє Міністерство закордонних справ в соцмережі Х.

“Дякуємо Google за цю важливу ініціативу, яка демонструє, що багата мовна та культурна спадщина корінних народів України є цінною для світової спільноти”,— йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у 2021 році Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який закріплює статус кримськотатарського народу. Згідно з текстом документа, “корінний народ України – автохтонна етнічна спільнота, яка сформувалася на території України, є носієм самобутньої мови і культури, має традиційні, соціальні, культурні або представницькі органи, самоусвідомлює себе корінним народом України”. Зокрема, корінними народами України, які сформувались на території Криму, є кримські татари, караїми та кримчаки.