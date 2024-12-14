У Генеральному штабі Збройних сил України підтвердили удар по терміналу нафтопродуктів "Стальной конь" в Орловській області РФ вночі 14 грудня.



Про це Генштаб повідомляє у Фейсбуці.

Вночі 14 грудня підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали ураження по лінійно-виробничій диспетчерській станції “Стальной конь”. Це один з найбільших терміналів нафтопродуктів у передмісті Орла.