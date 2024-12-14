Про це Генштаб повідомляє у Фейсбуці.
Вночі 14 грудня підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали ураження по лінійно-виробничій диспетчерській станції “Стальной конь”. Це один з найбільших терміналів нафтопродуктів у передмісті Орла.
“В результаті ураження розпочалася потужна пожежа. Лінійна виробничо-диспетчерська станція “Стальной конь” є частиною російського військово-промислового комплексу, який забезпечує постачання нафтопродуктів для армії рф”, — йдеться в дописі.
- У російському Орлі пролунали вибухи, в соцмережах пишуть про атаку на нафтобазу
- На окупованій Луганщині сталася пожежа на нафтобазі
- На двох нафтобазах РФ заявили про пожежі