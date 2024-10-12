У ніч на 12 жовтня Сили оборони України уразили склад паливно-мастильних матеріалів у районі міста Ровеньки на тимчасово окупованій території Луганської області.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Зазначається, що на цій базі зберігалися нафта і нафтопродукти, які постачалися зокрема й для потреб російської армії.

Наразі на території об’єкта фіксується пожежа. Результати ураження уточнюються.

“Завдання виконано силами та засобами Головного управління розвідки Міністерства оборони України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони. Бойова робота з підриву воєнно-економічного потенціалу російських загарбників триває”, – зазначили у Генштабі.

Нагадаємо, минулого разу масштабна пожежа на місцевій нафтобазі в окупованому місті Ровеньки на Луганщині сталася у ніч на 11 травня. Окупаційна адміністрація визнала факт пожежі та заявила, що вона стала результатом обстрілу з боку Збройних сил України. Також загарбники скаржаться на загибель та поранення працівників нафтобази.