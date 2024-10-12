Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Зазначається, що на цій базі зберігалися нафта і нафтопродукти, які постачалися зокрема й для потреб російської армії.
Наразі на території об’єкта фіксується пожежа. Результати ураження уточнюються.
“Завдання виконано силами та засобами Головного управління розвідки Міністерства оборони України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони. Бойова робота з підриву воєнно-економічного потенціалу російських загарбників триває”, – зазначили у Генштабі.
Нагадаємо, минулого разу масштабна пожежа на місцевій нафтобазі в окупованому місті Ровеньки на Луганщині сталася у ніч на 11 травня. Окупаційна адміністрація визнала факт пожежі та заявила, що вона стала результатом обстрілу з боку Збройних сил України. Також загарбники скаржаться на загибель та поранення працівників нафтобази.
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