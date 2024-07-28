Про це пише Генштаб ЗСУ на сторінці у Facebook.
За інформацією розвідки, в районі розташування об’єкта працювали засоби протиповітряної оборони ворога. Надалі були зафіксовані потужні вибухи та пожежа, ймовірно зайнялися ємності з нафтопродуктами.
Зазначається, що нафтобаза “Польова” складається з 11 резервуарів загальним об’ємом 7000 кубічних метрів та використовується, зокрема й для забезпечення потреб збройних сил Росії.
“Завдання, в рамках єдиного замислу, виконано силами й засобами Служби безпеки України (СБУ А), у взаємодії з іншими складовими сил оборони”, — йдеться у повідомленні.
Також згадується інформація щодо потужних вибухів в районі електропідстанції в Курській області. Детальна щодо наслідків ураження обох об’єктів наразі уточнюється.
“Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити РФ припинити збройну агресію проти України”, — наголосили в Генштабі.
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