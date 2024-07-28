У ніч проти 28 липня 2024 року територію Курської області Росії атакували безпілотники. Внаслідок влучання загорілись резервуари з нафтопродуктами. Ця атака стала вдалим результатом злагодженої роботи Сил оборони України.

Про це пише Генштаб ЗСУ на сторінці у Facebook.

За інформацією розвідки, в районі розташування об’єкта працювали засоби протиповітряної оборони ворога. Надалі були зафіксовані потужні вибухи та пожежа, ймовірно зайнялися ємності з нафтопродуктами.

Зазначається, що нафтобаза “Польова” складається з 11 резервуарів загальним об’ємом 7000 кубічних метрів та використовується, зокрема й для забезпечення потреб збройних сил Росії.

“Завдання, в рамках єдиного замислу, виконано силами й засобами Служби безпеки України (СБУ А), у взаємодії з іншими складовими сил оборони”, — йдеться у повідомленні.

Також згадується інформація щодо потужних вибухів в районі електропідстанції в Курській області. Детальна щодо наслідків ураження обох об’єктів наразі уточнюється.

“Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити РФ припинити збройну агресію проти України”, — наголосили в Генштабі.