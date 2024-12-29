У Тбілісі протестувальники вийшли на акцію з “червоними картками” проти інавгурації колишнього футболіста Міхеіла Кавелашвілі, який зранку 29 грудня у парламенті склав присягу президента.

Про це повідомляє “Эхо Кавказа”.

Так, опозиція після ранкового виступу п’ятої президентки Грузії Саломе Зурабішвілі піднялася до парламенту, де на той момент закінчувалася інавгурація Кавелашвілі. Люди показували будівлі червоні картки, схожі на суддівські у футболі, і кричали “Ви — раби”.

Силовики, почавши затримання, відкрили автомобільний рух на проспекті Руставелі. Перед цим поліція закликала учасників мітингу перейти на тротуар і не обмежувати рух.

Під час сутички постраждав один із демонстрантів, йому надали першу допомогу. Точної кількості затриманих поки що не повідомляють.

Зурабішвілі після того, як залишила президентський палац, вирушила в храм Светіцховелі.

Зурабішвілі не визнає президентські вибори, які відбулися в Грузії 14 грудня. Тоді виборча колегія Грузії, більшість якої мала “Грузинська мрія”, обрала президентом Міхеїла Кавелашвілі.