Якщо Росія продовжить здійснювати атакувати терористичні акти у різних куточках світу, то це стане додатковими доказами воєнних злочинів кремлівського диктатора на суді.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону.

«Нарешті держава-терористка і путінський режим починає в пориві істерики публічно говорити речі, про які в кремлівських кабінетах говорять давно. Насправді вже навіть робили, тому що низка ударів і терористичних актів у різних куточках світу вже здійснювалась за використанням саме російської зброї. Тому може йтися лише про легалізацію цією практики», – нагадав представник ГУР.

Юсов зауважив, що питання полягає в тому, яким країнам президент РФ передаватиме зброю.

«Із якими режимами й з якими угрупованнями у світі співпрацює Кремль? Насправді в більшості випадків йдеться про невизнані структури, про терористичні організації або якісь режими, які прийшли до влади внаслідок недемократичних військових процесів… Тому це насправді щирі зізнання, які стануть додатковими аргументами під час міжнародного трибуналу», – зазначив Юсов.

Нагадаємо, днями очільник Кремля поспілкувався з “журналістами” у Санкт-Петербурзі й там прокоментував тему дозволу ударів по території Росії. Він переконував, що всі цілі буцімто визначають країни Заходу, а Україна лише фізично запускає ракети.Далі він погрожував, що Росія залишила за собою право постачати озброєння третім країнам, які потенційно можуть вдарити.