Столичний ДМСник В’ячеслав Гузь продавав українські паспорти росіянам. "Межа" розпочала розслідування, що дійшло до позову Гузя в суд.

Раніше “Межа” надіслала звернення в НАБУ щодо незаконного продажу ДМСником українських паспортів росіянам. Національне антикорупційне бюро України опрацювало звернення “Межі” стосовно можливих протиправних дій начальника Центрального міжрегіонального управління Державної міграційної служби у м. Києві та Київській області Вʼячеслава Гузя.

У НАБУ повідомили, що звернення про можливі неправомірні дії начальника Управління Державної міграційної служби України у Києві та Київській області не містить достатніх об’єктивних даних для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Тим не менш, Вʼячеслав Гузь відкликав свій позов до суду.

Документ свідчить, що 07.08.2024 до суду надійшла заява про відкликання позову Вʼячеслава Гузя.