З 1 липня 2024 року в Україні набирає чинності нова стаття 201-3 Кримінального кодексу, яка передбачає кримінальну відповідальність за контрабанду товарів.

Про це йдеться в законі ВР.

З 1 липня набули чинності нові положення закону щодо криміналізації контрабанди, зокрема товарної. Тепер за контрабанду у значному розмірі передбачені значно посилені штрафи. Наприклад, за контрабанду на суму від 7,57 млн грн може бути накладено штраф від 170 000 до 425 000 грн.

Також важливо відзначити, що за контрабанду, вчинену за попередньою змовою групою осіб або особою, яка раніше була судима за цей злочин, або службовою особою з використанням свого становища, або у великому розмірі (від 15,14 млн грн), передбачені ще більш суворі покарання – штраф від 850 000 до 1,275 млн грн або позбавлення волі на строк від 5 до 10 років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.

Організована контрабанда може бути покарана позбавленням волі на строк від 7 до 11 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.

Раніше кримінальна відповідальність за контрабанду була передбачена тільки у випадках, коли йшлося про контрабанду культурних цінностей, отруйних, сильнодіючих, вибухових речовин, радіоактивних матеріалів, зброї або боєприпасів, а також спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації. Проте зростання контрабанди товарів підакцизної групи змусило законодавців повернутися до ідеї криміналізації цих правопорушень.

Законопроєкт про криміналізацію контрабанди товарів був на розгляді у Верховній Раді з квітня 2021 року і набув чинності з 1 липня.