Правоохоронці 30 європейських країн за підтримки Європолу провели спецоперацію SHIELD V, спрямовану на боротьбу з торгівлею підробленими ліками.

Про це повідомляє Європол.

Операція, що тривала з квітня по листопад 2024 року, дозволила затримати 418 осіб та викрити 52 організовані злочинні групи. Ліквідовано чотири підпільні лабораторії, що виготовляли контрафактну медичну продукцію. Загалом вилучено товарів на понад 11 мільйонів євро.

Результати операції:

вилучено 426 тисяч упаковок підроблених ліків;

підроблених ліків; конфісковано 4111 кг порошкової сировини та 108 літрів рідких речовин ;

та ; виявлено 175 тисяч флаконів і ампул , понад 4,6 мільйона таблеток ;

, понад ; проведено 4083 антидопінгові перевірки під час спортивних змагань та поза ними.

До операції долучилися Європейське управління з питань запобігання зловживанням та шахрайству (OLAF), Європейське відомство з інтелектуальної власності (EUIPO), Frontex, Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) та національні медичні агентства.

Керівну групу спецоперації очолювали правоохоронці Франції, Греції, Італії та Іспанії.