Статус тимчасового захисту в країнах Євросоюзу на кінець квітня 2024 року мали майже 4,2 млн громадян країн, що не входять до ЄС та які залишили Україну внаслідок повномасштабної війни. На кінець березня таких було 4,21 млн людей.

Про це свідчать дані Євростату.

Водночас за його даними, кількість українських біженців зросла одразу в 19 країнах. Найбільший приріст спостерігався в Румунії (+3 275), Швеції (+1 855), Болгарії (+1 780) і Словаччині (+1 250).

При цьому, число тих, хто має статус тимчасвого захисту, скоротилося у шести країнах Європейського Сооюзу. Найбільше скорочення зафіксували у Чехії (-18 970) та Нідерландах (-8 415).

Станом на кінець квітня, основними країнами ЄС, які прийняли українських біженців, стали: Польща – 953,93 тис. людей та Чехія – 345,4 тис.

Водночас Євростат не надав даних щодо кількості українських біженців у Німеччині. На кінець березня там перебувало найбільше українців зі статусом тимчасового захисту – 1,3 млн.