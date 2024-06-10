Про це свідчать дані Євростату.
Водночас за його даними, кількість українських біженців зросла одразу в 19 країнах. Найбільший приріст спостерігався в Румунії (+3 275), Швеції (+1 855), Болгарії (+1 780) і Словаччині (+1 250).
При цьому, число тих, хто має статус тимчасвого захисту, скоротилося у шести країнах Європейського Сооюзу. Найбільше скорочення зафіксували у Чехії (-18 970) та Нідерландах (-8 415).
Станом на кінець квітня, основними країнами ЄС, які прийняли українських біженців, стали: Польща – 953,93 тис. людей та Чехія – 345,4 тис.
Водночас Євростат не надав даних щодо кількості українських біженців у Німеччині. На кінець березня там перебувало найбільше українців зі статусом тимчасового захисту – 1,3 млн.
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