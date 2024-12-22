Голова Координаційної ради промисловості країни Мехді Бостанчі каже, що ситуація в енергетиці катастрофічна і не схожа ні на що, з чим коли-небудь стикалися в країні.

Про це пише New York Times.

Видання зазначає, що попри те, що Іран має одні з найбільших запасів природного газу та нафти у світі, країна зіткнулася з повномасштабною енергетичною кризою. Це пов’язано з роками міжнародних санкцій, неефективним управлінням ресурсами, старінням інфраструктури, надмірним споживанням та цілеспрямованими атаками з боку Ізраїлю.

Ще з листопада в іранських будинках почали вимикати електроенергію на дві години щодня, але тепер відключення більш раптові й тривають довше.

Минулого тижня школи, університети, банки та державні установи два дні були закриті, а потім уряд заявив, що всі школи та вищі навчальні заклади переведуть у режим онлайн до кінця семестру — вперше з часів пандемії.

Крім того, урядові установи працюватимуть за скороченим графіком, щоб зменшити споживання енергії.

А іранська державна енергетична компанія Tavanir попередила підприємства, що їм необхідно підготуватися до масових відключень електроенергії, які можуть тривати кілька днів або тижнів. Це призвело до зупинки роботи як державних, так і приватних підприємств.

За оцінками Голови Координаційної ради промисловості країни Мехді Бостанчі, лише за минулий тиждень в Ірані може скоротитися виробництво щонайменше на 30-50%, а збитки можуть досягти десятків мільярдів доларів.